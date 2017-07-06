Азербайджан планировал убить как можно больше детей: представлен документальный фильм «Арцах 2016: 2-й день апреля»

Руководитель проекта «Обыкновенный геноцид» Марина Григорян и президент НПО «Против правового произвола» Лариса Алавердян представили короткометражный документальный фильм «Арцах 2016: 2-й день апреля».

Созданный по инициативе Центра по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении фильм рассказывает о войне, которая была начата Азербайджаном в апреле 2016 года против Арцаха, где сильно пострадали мирные жители, в том числе дети, которые описывают ужасы, с которыми они столкнулись, как они преодолели те дни, но потеряли друга – Вагаршака Григоряна.

На основе данных военной разведки азербайджанские вооруженные силы планировали нанести удар по школе Неркина Чартара области Мартуни с целью убийства детей, которые должны были собраться во дворе школы для утренней зарядки. Только благодаря чуду дети опоздали на несколько минут, иначе они стали бы жертвами тяжелой бомбардировки.

Как сообщает Арменпресс, Лариса Алавердян отметила, что у Азербайджана нет никакого намерения отказываться от своей геноцидной политики.

«Начавшаяся 2 апреля и продолжающаяся до сих пор крупномасштабная атака должна быть представлена, во-первых, во все надлежащие органы путем последовательных и эффективных мер со стороны Армении, чтобы они поняли, что для криминального клана Азербайджана нет никакой разницы, погибает гражданское население или дети», - сказала Алавердян.

Марина Григорян заверила, что целью Азербайджана было убийство максимально большого количества детей, чтобы в Арцахе началась паника, и люди покинули родину.

«Все это настолько очевидно. У нас нет пропагандистской цели, фильм полностью основан на свидетельствах детей-свидетелей, их родителей и фактах. Этот фильм еще раз доказывает, что стиль, методы и политика Азербайджана не меняются. Конечно, у Азербайджана и лично Алиева было несколько целей: отвлечь этими провокациями внимание от скандальных сообщений, в том числе в рамках ПАСЕ, а также недавно открытых болгарских открытий, согласно которым Азербайджан постоянно поддерживал террористов, в том числе “Исламское государство”», - сказала Григорян.

На показе присутствовал депутат НС Армении Арман Сагателян, который сказал, что необходимо сообщать всему международному сообществу сообщать об этих событиях посредством документированных фактов.

«Проект доступен на пяти языках, и было бы предпочтительнее, если бы оно было также доступно для азербайджанского общества, так как мы имеем дело с полностью тоталитарной и закрытой системой. Лишь недавно они также заблокировали сайты razm.info, а также общественного радио Армении, чтобы лишить своих граждан каких-либо альтернатив, кроме пропагандистской истерии, которые совершаются с огромным цинизмом, ошибочны и планируются заранее», - сказал он.

Сюзи Мурадян