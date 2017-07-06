В резолюции ЕС закреплено право народа Арцаха на самоопределение

Европейский парламент 5 июля принял резолюцию о предложениях Совету ЕС на 72-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция была принята на пленарном заседании с 457 голосами «за», 124 «против» и 66 «воздержавшихся». В резолюции затрагиваются проблемы прав человека, международной безопасности, а также ряд вопросов, касающихся существующих конфликтов.

Как сообщает Арменпресс, усилиями азербайджанской стороны на заключительном этапе дебатов было предложено внести поправку о Нагорном Карабахе с неприемлемыми условиями, которые в одностороннем порядке отделяли принципы территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, оставляя в стороне принципы равноправия и самоопределения.

Тем не менее, благодаря усилиям постоянного представительства Армении в ЕС удалось сорвать эту инициативу и зафиксировать в окончательном тексте резолюции право народа Арцаха на самоопределение, а также положение о неприменении силы.

Армянская инициатива о закреплении права народа Арцаха на самоопределение на пленарном заседании получила абсолютное большинство голосов законодателей Европарламента.