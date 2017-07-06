Есть деятели, которые воспринимают правду в основном по типу и вкусу икры: Сенор Асратян

Пресс-секретарь министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Саенор Асратян прокомментировал тот факт, что Азербайджан организовал визит аккредитованных в Азербайджане представителей зарубежных СМИ и военных атташе иностранных посольств на передовую линию. Арменпресс представляет комментарий Асратяна:

«Хит-парад», организованный официальным Баку несколько месяцев назад с участием иностранных дипломатических представительств своей страны, целью которого было показать якобы «варварские действия Армении» в деревне Джоджук Марианлу, которая якобы «была освобождена» во время апрельской войны, но на самом деле находится под их контролем с января 1994 года, получил свое продолжение сейчас в военном поселении Алханлу.

Нужно отметить, что несмотря на различие посещаемых мест, заранее спроектированные сценарии Азербайджана и их ожидаемый результат не изменились: представить иностранцам «действия бессердечных и жестоких армян», а также убедить, что «в Алканли нет никакой военной базы, и местные жители постоянно находятся под армянской агрессией ...»

Тот факт, что выдуманные истории наших так называемых соседей вряд ли будут убедительными для людей со здравым рассудком, несомненно, но в то же время не будем игнорировать то, что, к сожалению, в этом мире есть люди, в том числе из военно-дипломатический и информационной сферы, которые воспринимают правду не по здравым рассуждениям, а в основном по типу и вкусу апшеронской икры ...», - сказал Асратян.

4 июля на различных участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня. В частности, около 11:30-11:35 в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82 мм миномет (4 снаряда), на том же участке в период с 12:45 по 12:55 – станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), в южном направлении в 13:35 – 60 мм миномет (3 снаряда), в 19:10 – 60 мм миномет (2 снаряда). А в районе 20:20-20:30 – из огневой точки в селе Алханлу – ВС Азербайджана из РСЗО TR-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей. В 20:48 противник применил также 82 мм миномет (3 снаряда). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, противник понес потери. В результате провокационных действий Азербайджана АО НКР потерь не понесла.

Азербайджан заявил о двух жертвах и одном раненном среди гражданского населения.