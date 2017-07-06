Глава МИД Армении представил спецпредставителю ЕС ситуацию в зоне нагорно- карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 июля принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Герберта Зальбера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Эдвард Налбандян подробно представил Герберту Зальберу сложившуюся 4 июля на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана вследствие грубейших нарушений Баку режима прекращения огня ситуацию.

Глава МИД еще отметил важность неукоснительного выполнения достигнутых в 2016 году на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, которые были нацелены на преодоление последствий азербайджанской агрессии в апреле 2016 года, сопровождавшейся грубейшими нарушениями противником международного гуманитарного права и использованием гражданского населения в качестве мишени, создание соответствующих условий для продвижения переговорного процесса.

По словам Налбандяна, препятствуя реализации достигнутых на высоком уровне договоренностей, вопреки призывам стран-сопредседателей и международного сообщества, Баку продолжает углублять пропаганду вражды и ксенофобии, умышленно организовывать провокации, вследствие чего только в течение минувшего месяца погибли 4 военнослужащих армии Арцаха.

Выразив глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации, спецпредставитель ЕС подчеркнул, что исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта – принципиальная позиция ЕС, и Евросоюз неукоснительно поддерживает усилия, прилагаемые с этой целью сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Герберт Зальбер отметил важность выполнения достигнутых в 2016 году на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Он также сообщил, что завершает свою миссию на должности спецпредставителя ЕС, добавив, что продолжит внимательно следить за развитиями на Южном Кавказе. Министр Налбандян высоко оценил деятельность Зальбера на этом посту, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности.