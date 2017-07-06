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Армянский художник создал портрет Генриха Мхитаряна с помощью 4 млн точек


Армянский художник Армен Айрапетян создал портрет игрока сборной Армении по футболу и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна с помощью 4 миллионов точек. Как сообщает Арменпресс, Армен Айрапетян работал над портретом 248 часов.

             

Herikh Mkhitaryan from Armen Hayrapetyan on Vimeo.



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