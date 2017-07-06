Армянский художник создал портрет Генриха Мхитаряна с помощью 4 млн точек

Армянский художник Армен Айрапетян создал портрет игрока сборной Армении по футболу и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна с помощью 4 миллионов точек. Как сообщает Арменпресс, Армен Айрапетян работал над портретом 248 часов.

Herikh Mkhitaryan from Armen Hayrapetyan on Vimeo.