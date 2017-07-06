Россия ведет дестабилизирующую деятельность на мировой арене и поддерживает враждебные режимы. Такие обвинения выдвинул в адрес Москвы в четверг, выступая с публичной речью на варшавской площади Красиньских, президент США Дональд Трамп.

"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других регионах, а также свою поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных наций в нашей борьбе с общими врагами и в защиту самой цивилизации", - сказал американский лидер.

Он находится с визитом в Польше в рамках поездки в Европу на саммит Группы двадцати в германском Гамбурге (7-8 июля), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



