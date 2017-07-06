В Варшаве проходит акция протеста против визита Трампа

Акция протеста против визита в Польшу президента США Дональда Трампа проходит в Варшаве в четверг.

Трамп прибыл в польскую столицу в среду. В четверг он принял участие в переговорах с руководством страны, а также в саммите стран Трехморья (стран Черного, Балтийского и Адриатического морей),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Несколько десятков человек, среди которых представители левых партий и движений, развернули на улице Медова плакаты антиамериканского содержания. Они скандируют: "Трамп, иди домой!"

Полиция наблюдает за происходящим, но пока не вмешивается в действия протестующих.

Вскоре Трамп выступит с речью на площади Красиньских в Варшаве, к которой примыкает улица Медова.