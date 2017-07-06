Министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян видит в ЕАЭС огромный потенциал

«Мы связывали большие ожидания с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)», – заявил сегодня вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян во время круглого стола по теме «Республика Армения: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты», добавив, что затрудняется сказать, оправдались ли ожидания у всех.

Как передает «Арменпресс» с его слов, за эти 2 года экспорт из Армении увеличился, цены на импортируемые товары снизились.

Как он указал, есть масса других показателей, где прогресс не так очевиден, встречающиеся странам ЕАЭС проблемы и препятствия нужно обсудить наметить пути, по которым предстоит работать.

«Могу сказать, что существует огромный, еще не использованный потенциал», – сказал министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян.