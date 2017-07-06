Умер французский композитор Пьер Анри

Французский композитор Пьер Анри, один из пионеров и ярких представителей направления конкретной музыки, скончался в возрасте 89 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает в четверг Agence France-Presse.

"Он умер этой ночью. Он собирался отпраздновать свое 90-летие 9 декабря", - заявили агентству его ассистент и близкие родственники.

Пьер Анри родился 9 декабря 1927 года в Париже. С 1949 года с другим французским композитором Пьером Шеффером занимался конкретной музыкой в экспериментальной студии Французского радио и ТВ. Первый и самый известный плод их совместной деятельности - "Симфония для одного человека". В 1960 году основал первую в стране частную студию электронной музыки, в 1982 - еще одну.

Конкретная музыка - направление авангардной музыки XX века, характеризующееся записью шумов и звуков, в основном, природного происхождения, на магнитофон или другое устройство, которые впоследствии подвергаются на этом устройстве микшированию и разного рода редактированию.