В ЕП призвали Евросоюз приостановить переговоры о членстве Турции

Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Голосование транслировала видеослужба Еврокомиссии. В поддержку резолюции, носящей рекомендательный характер, проголосовали 477 депутатов, против – 64.

"(Европарламент) призывает комиссию и государства-члены в соответствии с рамками переговоров без промедления приостановить переговоры о присоединении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений; подчеркивает, принимая во внимание замечания Венецианской комиссии по конституционной реформе, что предложенные поправки к Конституции не соответствуют основополагающим принципам разделения властей, не обеспечивают достаточных сдержек и противовесов, а также не соответствуют Копенгагенским критериям", — говорится в резолюции.