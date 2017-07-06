Вице-спикер НС А.Оганнисян приняла посла Соединенного Королевства в Армении

6 июля вице-спикер НС, руководитель парламентской группы дружбы Армения – Великобритания Арпине Оганнисян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РА Джудит Фарнуорт. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостью, А.Оганнисян подчеркнула важность углубления взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах. В контексте развития и расширения армяно-британских межгосударственных связей вице-спикер выделила роль парламентской дипломатии и высоко оценила налаженное плодотворное сотрудничество между парламентами двух стран. В этом русле она отметила необходимость активизации контактов между депутатскими группами дружбы и обмена опытом.

В ходе встречи стороны обратились к существующему успешному сотрудничеству с посольством Соединенного Королевства. А.Оганнисян подчеркнула важность реализованных посольством инициатив в Армении, эффективность программы развития возможностей НС РА.

Обсуждены также другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.