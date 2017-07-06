Судья Артюша Габриэлян отказал адвокатам в ходатайствах о самоотводе

6-го июля в суде первой инстанции Авана и Нор-Норка Еревана продолжилось заседание по делу о захвате полка ППС с участием 18 обвиняемых, под председательством судьи Артюши Габриэляна. Как передает «Арменпресс», судья Артюша Габриэлян отказал адвокатам в ходатайствах о собственном самоотводе.

Ранее сообщалось, что адвокат Лусинэ Саакян представила судье ходатайство о самоотводе, к которому присоединились и остальные адвокаты. Прокурор Петрос Петросян выступил против.

Суд удалился на совещание, чтобы принять решение по вопросу ходатайств о самоотводе.

Позже в зале суда отсутствовали адвокаты Лусинэ Саакян и Ерванд Варосян. Суд удалился на совещание, чтобы принять решение по вопросу об их поведении.