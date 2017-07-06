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Ушел из жизни народный художник и скульптор Армении Арташес Овсепян


Министерство культуры Армении с прискорбием извещает, что 6-го июля на 86 году жизни ушел из жизни народный художник и скульптор Армении Арташес Овсепян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении,  по случаю смерти Арташеса Овсепяна будет создана правительственная комиссия по организации похорон.

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