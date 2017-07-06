Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июль

В значительной части областей Армении ожидаются дожди и грозы


Преимущественно в северных областях Армении 6 июля в вечерние часы ожидаются кратковременные дожди и грозы,  сопровождающиеся усилением порывов юго-западного ветра до 18-23 м/с. Местами возможен град. Температура воздуха до конца недели понизится на 4-6 градусов. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в Ереване в вечерние часы местами возможны кратковременные дожди и грозы, сопровождающиеся усилением порывов ветра до 17-20 м/с. Ближайшей ночью в столице будет +22+24, завтра днем – +35+37.

Температура воздуха в регионах:

в Шираке: ночью – +10+15, днем – +26+31,

горах Котайка: ночью – +10+15,  днем – +26+31,

предгорьях Котайка: ночью – +19+21, днем – +32+34,

бассейне озера Севан: ночью – +10+15, днем – +26+31,  

Лори: ночью – +11+15, днем – +28+31,  

Тавуше: ночью – +15+20, днем – +31+35,   

горах Арагацотна: ночью – +10+15, днем – 26+31 , 

предгорьях Арагацотна: ночью – +19+22, днем – +34+36,

Арарате: ночью – +19+24, днем – +35+37,  

Армавире: ночью – +19+24, днем – +35+37,  

горах Вайоц дзора: ночью – +10+15, днем – +26+31 ,

в предгорьях Вайоц дзора: ночью – +19+24, днем – +35+37,

долинах Сюника: ночью – +19+22, днем – +35+37,   

предгорьях Сюника: ночью – +10+15, днем – +27+32.

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