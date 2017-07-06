Выявлено бандитское нападение в супермаркете, объявлен розыск

В результате предпринятых объемных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по следствию возбужденного уголовного дела в следственных отделах следственных управлений Кентрона и Норк-Мараша, следственного комитета г. Еревана РА, выявлено бандитское нападение на одну из сотрудниц супермаркета на ул. Туманяна. Об этом проинформировали «Арменпресс», - из отдела информации и связей с общественностьюдепартамента следственного комитета РА.

Ранее мы сообщали, что 30 июня 2017 года около 04:15 воруженный ножом мужчина,

вошел в супермаркет, и угрожая опасными для жизни и здоровья кассира действиями, украл крупную сумму денег – 600 тысяч драм.

По этому случаю в следственных отделах районов Кентрон и Норк-Мараш СК ЕГСК РА согласно 2-ой части и 4-го пункта статьи 175 было возбуждено уголовное дело, и в результате предпринятых необходимых следственно-розыскных действий была выявлена идентичность предполагаемого преступника, для обнаружения и задержания которого были даны указания полицейским подразделениям.