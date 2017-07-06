МИД РФ распространило жесткое заявление по поводу проявлений дискриминации в отношении граждан РФ армянского происхождения со стороны Баку

МИД РФ распространило новое, более жесткое заявление по поводу проявлений дискриминации в отношении граждан РФ армянского происхождения со стороны Баку.

Как передает «Арменпресс», первое зявление МИД РФ сделало 5-го июля, на что последовала реакция со стороны МИД Азербайджана.

В связи с многочисленными вопросами СМИ о запрете на въезд в Азербайджан граждан России вынуждены констатировать, что приезжающие в эту страну российские граждане действительно дискриминируются по этническому признаку. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с запретом на въезд в Азербайджан граждан России, размещенном на сайте ведомства.



“С начала текущего года 25 гражданам Российской Федерации было отказано во въезде в Азербайджан. Как правило, они подвергались многочасовому задержанию в Бакинском аэропорту (в ряде случаев – без еды, воды и медицинской помощи, причем в одном случае речь шла о женщине с четырехлетним ребенком), а затем насильственно высылались за собственный счет. "Основанием" для подобных издевательств являлись армянские фамилии, имена или отчества наших граждан. Были, однако, и случаи, когда лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления "армянских предков", - говорится в комментарии.Все это выглядит дико, не говоря уже о том, что имеет место прямое нарушение прав граждан России, противоречащее духу и букве российско-азербайджанского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 г., межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан от 3 июля 1997 г., а также Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Азербайджаном от 3 июля 2008 г."Мы неоднократно, в том числе путем официальных обращений Посольства России в Баку и МИД России, требовали прекратить эту возмутительную практику, провести разбирательство и дать надлежащую оценку поведению должностных лиц в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Исходили, в том числе из того, что Азербайджан позиционирует себя образцом национальной и религиозной толерантности, мультикультурализма, а в последнее время также декларирует намерение наладить азербайджано-армянский общественный диалог", - отмечается в комментарии.Тем не менее ожидания внешнеполитического ведомства России не оправдались. Разбирательство инцидентов не было проведено”."В ответной ноте азербайджанского МИД говорится, что "для предотвращения нежелательных эксцессов Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц". Считаем этот ответ невнятным и неудовлетворительным. Он, к сожалению, показывает, что граждане России, прибывающие в Азербайджан, по-прежнему рискуют оказаться жертвами произвола", - говорится в комментарии.Ведомство продолжает требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами и будет делать выводы из сложившейся ситуации.