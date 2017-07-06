Арабские страны объявили о продлении бойкота Катара

Арабские страны продолжат бойкотировать Катар, ответивший отказом на выдвинутый ему ультиматум. Об этом было объявлено на прошедшей в Каире встрече глав МИД Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна и Египта, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Участники встречи заявили, что отрицательный ответ Катара "свидетельствует о непонимании им всей серьезности и опасности ситуации", и выразили сожаление по этому поводу.

Как заявил глава саудовского МИДа Адель аль-Джубейр, о дополнительных мерах в отношении Дохи будет объявлено после консультаций, "в подходящее время".

Тройка ведущих стран Персидского залива - Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн - обвиняют Катар в поддержке терроризма и экстремизма. К этим обвинениям присоединяются Египет и другие арабские страны. Месяц назад они объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Как рассказали Би-би-си, официальные лица ОАЭ, после истечения срока ультиматума экономические и политические санкции против Катара примут постоянный характер.