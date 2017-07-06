Азербайджан пытается создать имитацию войны: политолог

Азербайджан целеустремленно пытается изменить ситуацию за столом переговоров, даже ценою жизни своих граждан. Как передает «Арменпресс», об этом политолог Грант Мелик-Шахназарян сказал 6-го июля в беседе с журналистами.

«Вчерашнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ еще раз показало, что нет четкого осуждения Азербайджана за использование гражданского населения в качестве щита, и вообще – по поводу эскалации ситуации на границе. Это означает, что все вопросы безопасности по-прежнему остаются на плечах армянской армии, поскольку дипломатические механизмы сдерживания Азербайджана не работают. Они пытаются сделать так, чтобы апрельские неудачи не сработали против Азербайджана, и Азербайджан смог начать переговоры с выгодных для себя позиций»,- сказал политолог Грант Мелик-Шахназарян.

По его мению, хотя и эскалация последних дней стала ни чем иным, как попыткой Азербайджана отвлечь внимание от скандальных разоблачений болгарской журналистки, однако не следует пренебрегать фактором саммита G-20, а также возможной встречей Трампа с Путиным.

«Во всяком случае, оценки сопредседателей, по сути, ближе к позиции армянской стороны, а Азербайджану не остается ничего иного, как пытаться решать вопросы подобными террористическими путями»,- сказал политолог Грант Мелик-Шахназарян.

«Это тот случай, когда желания и возможности не совпадают, именно поэтому какими-то шумными, эмоциональными действиями Азербайджан пытается создать имитацию войны»,- сказал политолог Грант Мелик-Шахназарян.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти(Франция) и Ричард Хогланд (США) распротранили заявление по поводу эскалации напряженности на линии соприкосновения 4-го июля.

В заявлении сопредседатели отметили, что «получили сведения о том, что поздно вечером около села Алханлу в Физулинском районе возобновилось насилие, ставшее причиной человеческих потерь, в том числе, и среди гражданского населения».

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны срочно прекратить военные действия. Насилие порождает дальнейшее насилие, и ничего не дает. Единственный ответственный и гуманный путь решения этого затянувшегося конфликта – вернуться за стол переговоров»,- сказано в заявлении. Они выразили соболезнование семьям погибших.

4 июля на различных участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня. В частности, около 11:30-11:35 в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82 мм миномет (4 снаряда), на том же участке в период с 12:45 по 12:55 – станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), в южном направлении в 13:35 – 60 мм миномет (3 снаряда), в 19:10 – 60 мм миномет (2 снаряда). А в районе 20:20-20:30 – из огневой точки в селе Алханлу – ВС Азербайджана из РСЗО TR-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей. В 20:48 противник применил также 82 мм миномет (3 снаряда). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, противник понес потери. В результате провокационных действий Азербайджана АО НКР потерь не понесла.