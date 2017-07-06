Авторы предосудительных провокаций Баку должны понести ответственность: зампредседателя НС Армении Армен Ашотян

Армянская сторона по различным поводам сообщала международной общественности о том, что Азербаджан использует вместо живого щита свое гражданское население. Как передает «Арменпресс», об этом сказано в открытом письме зампредседателя НС Армении Армена Ашотяна сопредседателям ПА «Евронест», членам бюро, членам группы сотрудничества ЕС-Армения.

«Желаю обратить ваше внимание на периодические нарушения режима перемирия со стороны Азербайджана в те1ение последних недель. 4-го июля зербайджан использовал РСУ TR-107, в ответ АО НКР была вынуждена дать отпор агрессии Азербайджана. Выяснилось, что обстрел НКР велся с территории гражданского поселения. Азербаджан использует вместо живого щита свое гражданское население не впервые. Армянская сторона по различным поводам сообщала международной общественности о том, что Азербаджан использует вместо живого щита свое гражданское население. Сейчас Азербайджан пытается манипулировать гражданскими потерями и отвлечь внимание от массовых нарушений гуманитарного права с собственной стороны»,- сказано в письме.

Затем Ашотян напоминает, что 16-го мая 2016 года президент Армении Серж Саргсян встречался в Вене с комиссаром по внешней политике ЕС Федерикой Могерини, госсекретарем США Джоном Керри, с представителями стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во встрече президента Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева принимали участие госсекретарь США Джон Керри, министр ИД РФ Лавров, госсекретарьФранции по европейским вопросам Арлем Дезир, а также министры ИД Армении и Азербайджана Налбандян и Мамедьяров, послы Игорь Попов (РФ), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андре (Франция), а также Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспрчик. Были обсуждены сложившаяся, вследствие грубого нарушения перемирия в зоне Kарабахского конфликта в начале апреля текущего года, ситуация и пути выхода из нее. Представители стран-сопредседателей МГ ОБСЕ подчеркнули необходимость неукоснительного исполнения соглашений о перемирии 1994 г. и об укреплении перемирия 1995 г.

Было достигнуто согласие о принятии мер по внедрению механизмов мониторинга выполнения этих соглашений и расследования нарушений перемирия, увеличении возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, возможном возобновлении переговорного процесса по урегулированию конфликта.

Следующая встреча между президентами Армении, России и Азербайджана состоялась в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Во время встречи были подтверждены договоренности, достигнутые в Вене. До сих пор эти механизмы не претворены в жизнь.

4 июля на различных участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня. В частности, около 11:30-11:35 в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82 мм миномет (4 снаряда), на том же участке в период с 12:45 по 12:55 – станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), в южном направлении в 13:35 – 60 мм миномет (3 снаряда), в 19:10 – 60 мм миномет (2 снаряда). А в районе 20:20-20:30 – из огневой точки в селе Алханлу – ВС Азербайджана из РСЗО TR-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей. В 20:48 противник применил также 82 мм миномет (3 снаряда). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, противник понес потери. В результате провокационных действий Азербайджана АО НКР потерь не понесла.