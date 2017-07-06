Власти Бельгии опасаются новых террористических атак

Прокуратура Бельгии продолжает поиски предполагаемых террористов и опасается, что они могут устроить новые взрывы, передает агентство Франс Пресс.

"Мы все еще ищем других подозреваемых в терроризме… Мы опасаемся, что они чувствуют себя загнанными после обысков", — заявил представитель бельгийской прокуратуры.

Он добавил, что правоохранительные органы опасаются ответной реакции "загнанных" террористов, аналогичной событиями 22 марта 2016 года, когда в Брюсселе прогремели два взрыва, жертвами которых стали 23 человека. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

В среду прокуратура Бельгии в ходе обысков в Брюсселе задержала двоих человек, которым были предъявлены обвинения в терроризме. В ночь на среду в брюссельской коммуне Андерлехт по шести адресам, в том числе в квартирах и гаражах, прошли обыски. Полицейские задержали четырех человек. По информации СМИ, они связаны с байкерским клубом "наездники-камикадзе", один из членов которого в 2016 году был приговорен к шести месяцам тюрьмы за участие в деятельности террористической группировки.

Ранее гособвинители подчеркнули, что это дело не связано с терактами 2015 года в Париже, взрывами в Брюсселе в марте 2016 года и с терактом на центральном вокзале Брюсселя в июне 2017 года.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.





