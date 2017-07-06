Армянские специалисты будут обучаться академической медицине на международном симпозиуме пластических хирургов

Стартовал двухдневный международный симпозиум пластических хирургов Армении. Оно даст возможность обмена опытом, а также специалисты Армении будут учиться академической медицине у армянских врачей диаспоры. Как передает «Арменпресс», в состоявшемся 6 июля симпозиуме участвовали пластические хирурги из США, Франции, Греции, России, Украины и Казахстана.

“Стало традицией проводить симпозиум раз в два года. Наша специальность является очень быстро развивающейся специальностью. Рынок большой, но на рынке есть много методов, которые не выдерживают испытания временем и исчезают, входят новые технологии. Важно, чтобы из этих технологий в Армению вошли бы лучшие” – сказал председатель ассоциации пластических хирургов Армении Армен Оганесян.

По его словам, мы в Спюрке имеем хороших специалистов, которые прошли серьезный путь, работают и преподают в университетских клиниках. И симпозиум дает возможность чтобы они внесли академическую медицину и в Армению. Хотим, чтобы наши молодые увидели бы и учились бы всему хорошему у них, поскольку обучаться за границей довольно-таки дорого”, - сказал он.

В симпозиуме приняли участие пластические хирурги, травматологи, челюстно-лицевые хирурги, дермокосметологи из разных стран, Армении и Арцаха. В их числе был пластический хирург Раффи Гурунлуоглы из Украины, Андре Паносян из Америки, Эдит Микоян и др. Ведущие специалисты мира выступили с 50 научными докладами и выступлениями.