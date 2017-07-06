Ответственным за смерть азербайджанского ребенка политолог Грант Мелик-Шахназарян считает Ильхама Алиева

Политолог Грант Мелик-Шахназарян считает аморальным использование в пропагандистских целях факта смерти азербайджанского ребенка. По его мнению, Азербайджан использует этот факт в целях завоевания политического дивидента. Как передает «Арменпресс», об этом политолог Грант Мелик-Шахназарян сказал 6-го июля в беседе с журналистами.

«К сожалению, эскалация последних дней привела к развитиям, которые неисправимы: мы знаем, что погиб ребенок, что очень прискорбно, и я думаю, это скажется на ситуации. За последние 3 года Азербайджан проводит политику, логика которой сводится к решению политических вопросов эскалацией ситуации на линии соприкосновения, в том числе, это помогает скомкать отрицательные явления, чему мы стали свидетелями на днях»,- сказал он.

По его мению, эскалация последних дней стала ничем иным, как попыткой Азербайджана отвлечь внимание от скандальных разоблачений болгарской журналистки.

«Думаю, это может нанести серьезный урон международному имиджу Азербайджана. Они не нашли лучшего способа защититься, как обострить ситуацию на границе. Хорошо понимая, что, открыв огонь, они получат ответ, они сделали все, чтобы поднять максимальный шум, открыли огонь по нашим позициям из населенного пункта, и при ответном огне жертв со стороны гражданского населения избежать не удалось»,- сказал политолог Грант Мелик-Шахназарян.

Он подчеркнул, что Азербайджан опубликовав и нещадно распространяя снимки погибшего ребенка, желает показать «жестокую» сущность противника, тогда как, как сказал политолог Грант Мелик-Шахназарян, “этого ребенка убили президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр обороны Закир Гасанов”.

«Этот инцидент еще более усилит атмосгеру вражды в Азербайджане, продолжится наследование вражды поколениями. Они также попытаются сорвать определенные дивиденты в международных инстанциях»,- сказал политолог Грант Мелик-Шахназарян.

4 июля на различных участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня. В частности, около 11:30-11:35 в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82 мм миномет (4 снаряда), на том же участке в период с 12:45 по 12:55 – станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), в южном направлении в 13:35 – 60 мм миномет (3 снаряда), в 19:10 – 60 мм миномет (2 снаряда). А в районе 20:20-20:30 – из огневой точки в селе Алханлу – ВС Азербайджана из РСЗО TR-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей. В 20:48 противник применил также 82 мм миномет (3 снаряда). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, противник понес потери. В результате провокационных действий Азербайджана АО НКР потерь не понесла.