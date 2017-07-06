В Берде убит 30-летний житель: подробности от Следственного комитета

Областное следственное управление следственного комитета РА ведет следствие по выяснению обстоятельств убийства жителя г. Берд.

По предварительным данным, 5-го июля 2017 года, около 22:30, в г. Берд Тавушской области, напротив сквера, называемого “Мичиахпьюр”, лицо, предполагаемо совершившее преступление, нанесло удары 30-летнему жителю Берда режуще-колющим инструментом в области брюшной полости, вследствие чего последний от полученных повреждений скончался.

По этому поводу Областное следственное управление следственного комитета РА возбудило уголовное дело согласно 1 части статьи 104 УК РА.

30-летний мужчина признан пострадавшей стороной, предприняты неотложные судебно-следственные и другие действия для выяснения обстоятельств и мотивов преступления.

Как передает «Арменпресс», - из отдела информации и связей с общественностью департамента следственного комитета РА, по предварительному следствию выявлены данные о предполагаемой личности, совершившего преступление, для проверки которых совершаются необходимые действия, даны указания полицейским подразделениям.

Уведомление: Лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не доказана согласно законно вступившему в силу приговору.