В ближайшие 15-20 лет о единой валюте в странах ЕАЭС не может быть и речи: председатель ЦБ Армении

Обсуждений о внедрении единой валюты в странах ЕАЭС пока нет, и до 2025 года не будет. Как передает «Арменпресс», об этом в НС Армении сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян, отвечая на вопрос лидера блока «Елк» Никола Пашиняна.

«Разговоров об этом было много, однако на данный момент у нас с нашими партнерами в этом вопросе существует единый подход. С руководителями ЦБ 5 стран-членов ЕАЭС мы договорились, что обсуждений о внедрении единой валюты в странах ЕАЭС до 2025 года не будет. После 2025 года мы рассмотрим, в каком экономическом положении будут эти страны, затем сможем обсудить вопрос»,- сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.

Он подчеркнул, что позиция Армении в этом вопросе очень жесткая. «Я думаю, что в этот момент мы не готовы к этому, в разрезе ближайших 15-20 лет о единой валюте в странах ЕАЭС не может быть и речи. Позиция Армении в этом вопросе очень жесткая»,- сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.

По его словам, почерпнув урок из введения единой валюты в странах ЕС, с ее положительными и отрицательными сторонами, все страны ЕАЭС согласились, что об этом в данный момент говорить не стоит. «Обсуждений о внедрении единой валюты в странах ЕАЭС пока нет, и до 2025 года не будет»,- сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.