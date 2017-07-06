Корюн Наапетян: Азербайджан абсолютно не готов к мирному урегулированию карабахского конфликта

Своими действиями Азербайджан показывает, что он абсолютно не готов к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Подобное мнение выразил во время встречи с журналистами депутат Национального Собрания, член фракции Республиканской партии Армении председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Корюн Наапетян.

«В последнее время Азербайджан часто предпринимал боевые действия, с использованием различных видов оружия, что показывает, что Азербайджан не готов к любому мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

В данной ситуации, конечно же, наши действия должны быть очень четкими. И вы, если следите за событиями последних дней, можете быть уверены, что ответныедействия Армии обороны Арцаха соответствовали ситуации, сказал он в интервью «Арменпресс».

Депутат добавил, что это не в первый раз, когда они фиксирует, что вооруженные силы Азербайджана скрываются за спиной мирного гражданского населения, что показывает, что их никоим образом не беспокоит безопасность собственного населения.

«Мне кажется, что мы должны продолжать координировать наши действияна различных международных площадках. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы предпримем и по политическим, и по дипломатическим каналам решительные, целенаправленные действия»,- сказал Наапетян.

Корюн Наапетян сказал, что во время недавнего семинара Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве делегат от Азербайджана пытался исказить правду, заявляя о том, что армянская сторона виновата в росте напряженности на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана, якобы именно армянская сторона нарушила режим прекращения огня.

«Конечно, он получил соответствующий ответ, но это показывает, что Азербайджан осуществляет далеко идущую политику, главной задачей которой является начало новых крупномасштабных военных операций.Мы должны быть очень бдительными и готовыми ко всему. И все наши как политические, так и военные и дипломатические возможности мы должны использовать консолидированно»,- заключил депутат.