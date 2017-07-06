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В Индии потерпел крушение военный самолет


Истребитель МиГ-23, принадлежащий армии Индии, потерпел крушение в штате Раджастхан на северо-западе страны, сообщает агентство ANI.

"МиГ-23 ВВС Индии разбился в населенном пункте Балесар в районе Джодхпур", — говорится в сообщении агентства в Twitter.


Сообщается, что оба пилота катапультировались. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Других подробностей не приводится.




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