В Индии потерпел крушение военный самолет

Истребитель МиГ-23, принадлежащий армии Индии, потерпел крушение в штате Раджастхан на северо-западе страны, сообщает агентство ANI.

"МиГ-23 ВВС Индии разбился в населенном пункте Балесар в районе Джодхпур", — говорится в сообщении агентства в Twitter.



Сообщается, что оба пилота катапультировались. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Других подробностей не приводится.