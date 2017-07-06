Правительство Армении предоставит 258 домов бенефициариям программы по строительству жилья
13:19, 6 Июль, 2017
Правительство Армении предоставит 258 домов лицам, пострадавшим во время Спитакского землетрясения 1988 года.
Дома предоставляются в рамках государственной программы обеспечения жильем лиц, пострадавших в ходе Спитакского землетрясения 1988 года. Застройку в рамках программы проводила компания "Глендел Хиллз", после завершения строительных работ компания была признана банкротом, что привело к сложностям с передачей недвижимости бенефициариям программы.
"Из-за того, что компания-застройщик была объявлена банкротом, мы не могли сдать жилье бенефициариям. Сейчас все процедуры завершены и решением правительства недвижимость передается администрации области, а та - бенефициариям", - сказал Саркисян.
Данный вопрос обсуждался 1-го июля в ходе совещания в Лорийской области, которое провел премьер-министр Карен Карапетян.