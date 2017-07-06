Правительство Армении предоставит 258 домов бенефициариям программы по строительству жилья

Правительство Армении предоставит 258 домов лицам, пострадавшим во время Спитакского землетрясения 1988 года.



Дома предоставляются в рамках государственной программы обеспечения жильем лиц, пострадавших в ходе Спитакского землетрясения 1988 года. Застройку в рамках программы проводила компания "Глендел Хиллз", после завершения строительных работ компания была признана банкротом, что привело к сложностям с передачей недвижимости бенефициариям программы.

Как передает «Арменпресс» , в ходе заседания правительства председатель государственного комитета градостроительства Армении Нарек Саркисян сказал, что в 14 районах Лорийской области были построены и завершены 258 жилых домов."Из-за того, что компания-застройщик была объявлена банкротом, мы не могли сдать жилье бенефициариям. Сейчас все процедуры завершены и решением правительства недвижимость передается администрации области, а та - бенефициариям", - сказал Саркисян.Данный вопрос обсуждался 1-го июля в ходе совещания в Лорийской области, которое провел премьер-министр Карен Карапетян.