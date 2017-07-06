Правительство уточняет списки заболеваний, препятствующих несению наказания

Для уточнения списков заболеваний, препятствующих несению наказания, правительство внесло изменения в одном из ранее принятых указов. Как передает «Арменпресс», министр юстиции Давид Арутюнян отметил, что целью решения является обеспечение процесса предвидения, продуктивности исключение внутренних противоречий в деле освобождения от несения наказания в случаях тяжелых болезней.

“Список болезней включает те болезни, из-за которых отрицательные последствия здоровья и страдания делают невозможным несение наказания и, как правило, конец таких болезней носит летальный (смертельный) исход. Список после 2006 года не обновлялся, поэтому возникла необходимость уточнить его, привести в соответствие с международной статистической классификацией в области здравоохранения”, - сказал Арутюнян.