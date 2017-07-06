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Адвокаты по делу о захвате полка ППС представили судье ходатайства о самоотводе


6-го июля в суде первой инстанции Авана и Нор-Норка Еревана началось заседание по делу о захвате полка ППС с участием 18 обвиняемых, под председательством судьи Артюши Габриэляна.

Как передает «Арменпресс», адвокат Лусинэ Саакян представила судье ходатайство о самоотводе, к которому присоединились и остальные адвокаты. Прокурор Петрос Петросян выступил против.

Суд удалился на совещание, чтобы принять решение по вопросу ходатайств о самоотводе.

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