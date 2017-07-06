В ФРГ раскрыта сеть по распространению детского порно
Полиция Германии раскрыла сеть по распространению детской порнографии, которая насчитывала около 90 тысяч членов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в четверг генпрокуратура Франкфурта-на-Майне.
Подозреваемые обменивались материалами в анонимном сегменте интернета Darknet. Владелец платформы по распространению порно - 39-летний житель Гессена - был задержан еще три недели назад.
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