Ситуация на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана контролируема: пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян

Ситуация на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана контролируема. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

«Ничего исключительного на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана не происходит. Служба продолжается в обычном режиме. Конечно, противник продолжает наружать режим прекращения огня, однако на данный момент ничего исключительного на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана не происходит»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, со стороны Азербайджана могут осуществляться провокации, однако армянская сторона всегда готова прекратить разнузданные действия противника.

4 июля на различных участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня. В частности, около 11:30-11:35 в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82 мм миномет (4 снаряда), на том же участке в период с 12:45 по 12:55 – станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), в южном направлении в 13:35 – 60 мм миномет (3 снаряда), в 19:10 – 60 мм миномет (2 снаряда). А в районе 20:20-20:30 – из огневой точки в селе Алханлу – ВС Азербайджана из РСЗО TR-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей. В 20:48 противник применил также 82 мм миномет (3 снаряда). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, противник понес потери. В результате провокационных действий Азербайджана АО НКР потерь не понесла.