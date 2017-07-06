Парламентарии Арцаха находятся с рабочим визитом в Литве

С 4-го по 7-е июля с рабочим визитом в столице Литовской Республики - Вильнюсе – находятся заместитель председателя постоянной комиссии парламента Республики Арцах по внешним сношениям Давид Мелкумян и член группы дружбы «Республика Арцах –Литовская Республика», депутат Людмила Барсегян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в ходе визита парламентарии приняли участие в церемонии открытия в галерее «Вартей» города Вильнюса выставки на тему «Арцах: молодое государство древней страны», организованной Союзом балтийских армян.

На выставке были представлены историко-культурные памятники Арцаха, а также свыше трех десятков фотографий, отображающих быт края.

Посол Республики Армения в Литве Тигран Мкртчян подчеркнул важность проведения мероприятия, в частности в контексте необходимости приобщения общества Литвы к богатому культурному наследию Арцаха, ознакомления с общественно-политической жизнью, развитием экономики, процессом государственного строительства в республике.

В свою очередь депутат парламента Арцаха Давид Мелкумян, выразив признательность организаторам выставки, призвал посетить Арцах и получить ответы на интересующие вопросы. Д. Мелкумян добавил, что борьба Арцаха за свободу – это борьба целой нации.

Затем депутат Сейма Литвы, председатель группы дружбы «Армения-Литва» Повилас Урбшис объявил о создании круга дружбы с Нагорно-Карабахской Республикой (Республикой Арцах), зачитав декларацию, подписанную десятью политическими и общественными деятелями Литвы.

Депутат парламента Республики Арцах Людмила Барсегян, выразив признательность за прием, отметила:

«Мы высоко оцениваем вашу инициативу, направленную на дальнейшее развитие дружественных отношений, а также выражаем готовность к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес».

Напомним, что еще 26-го февраля 2013 года в Сейме Республики Литва была создана группа дружбы с Республикой Арцах, которая действовала до завершения полномочий парламента этого созыва. После прошедших в октябре 2016 года выборов возникла необходимость реорганизации бывшей группы дружбы. 10-го мая 2017 года появилась эта инициатива - в этот раз в формате круга дружбы, о чем было объявлено на открывшейся 4-го июля выставке.

В мероприятии приняли участие общественно-политические деятели Литовской Республики, представители армянской общины и персонал посольства Республики Армения в Литве.-0-/36/