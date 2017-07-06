Председатель ЦБ Армении считает 5%-й показатель экономического роста на ближайшие 5 лет реалистичным

Председатель ЦБ Армении Артур Джавадян считает ежегодный 5%-й показатель экономического роста в Армении на ближайшие 5 лет реалистичным. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он сказал после заседания НС Армении.

По его словам, в ноябре этого года правительство Армении представит проект госбюджета на 2018 год, в котором будут указаны все основные показатели.

На замечание о том, что, по мнению специалистов, 5%-й показатель экономического роста в Армении не может обеспечить ее развитие, председатель ЦБ Армении Артур Джавадян ответил: «Знаете, каждый человек может иметь собственное мнение. Все зависит от того, какие шаги ты предпримешь. Если твои шаги будут профессиональными и беспристрастными, можно достичь всего. Сегодня в мире 5%-ный показатель экономического роста – серьезная цифра».

На замечание о том, что в 2016 году показатель экономического роста в Армении составил всего 0.2%, председатель ЦБ Армении Артур Джавадян ответил, что причина в резком падении с 2014 года цен на медь и молибден, а также снижения объемов трансфертов.

По его словам, после 2014 года ЦБ Армении на 4.5% спустил ставку рефинансирования, что способствовао развитию экономики и положительному показателю экономического роста в Армении.