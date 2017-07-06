МИД РФ: террористы готовят провокации с химоружием в Сирии для обоснования ударов США

Сирийские террористы готовят провокации с применением химического оружия в Восточной Гуте для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил, - сказала она. - Акции с большой долей вероятности будут проведены в недоступном для властей Сирии населенном пункте, одним из которых является оппозиционный анклав в Восточной Гуте, куда ранее доставлялись химические отравляющие вещества".



