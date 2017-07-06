Вардан Арамян считает возможным обеспечение роста свыше 3.2 процентов в 2017 году



Министр финансов РА Вардан Арамян считает достигаемым ожидаемый экономический рост госбюджета в 3.2 процента. “Я несколько раз подчеркивал, что связанный с первыми пятью месяцами рост в 3.2 процента возможен, мы обеспечили немного больший рост. Но, в любом случае, мы смотрим основательно, а в годовом объеме показатели такие, что позволяют мне сказать, что экономический рост на 3.2 процента досягаем, а еще больший рост означает еще большие вложения, еще большую внешнюю потребность еще больший рост дохода”, - Как передает «Арменпресс» , во время беседы с журналистами после заседания правительства отметил Арамян. На вопрос, продолжится ли высокая степень налоговых сборов, Арамян дал утвердительный ответ.