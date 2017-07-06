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Премьер-министры Турции и Греции обсудили кипрский вопрос


Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым имел телефонный разговор с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Как передает «Арменпресс»,   об этом сообщает турецкая служба  Sputnik-а.

Во время разговора стороны обсудили кипрский вопрос. Йлдирим и Ципрас отметили важность взаимообъемлющего  и обеспечивающего мир решения кипрского вопроса.

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