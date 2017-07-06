Четырехпроцентная инфляция создает в экономике правильные основы для перераспределения ресурсов: министр финансов Армении

Министр финансов Армении Вардан Арамян согласен с оценками ЦБ Армении по поводу того, что одной из причин инфляции является влияние на армянскую экономику падения цен на сырье и продукты питания на мировом рынке.

«В этом году очевидно, что надо восстанавливаться, поскольку после низкоценовой среды, когда увеличивается внутренний спрос, и есть положительные развития, естественно, что цены должны вернуться»,- сказал он. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами министр финансов Армении Вардан Арамян сказал после заседания правительства Армении.

«Для экономики типа нашей неслучайно то, что мы выбрали целью 4%, поскольку четырехпроцентная инфляция создает в экономике правильные основы для перераспределения ресурсов»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

Правительство Армении одобрило финансово-кредитную программу ЦБ Армении на 2017 год, по которой уровень долгосрочной стабильности инфляции избран в пределах 4±1.5%.