На севере США произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в северной части США. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 0.30 по местному времени (9.30 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 9 километрах к юго-востоку от населенного пункта Линкольн (Lincoln) в штате Монтана. Очаг землетрясения залегал на глубине 4,3 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.