Правительство одобрило программу финансово-налоговой политики ЦБ Армении на 2017 год

Правительство одобрило программу финансово-налоговой политики ЦБ на 2017 год, чья оценка макроэкономического развития атмосферы, в общем, созвучна планируемым направлениям макроэкономических программ правительства. Об этом на заседании правительства отметил министр финансов РА Вардан Арамян.

Программой оценивается, что осуществленная денежно-налоговая политика создала достаточные заделы для осуществления в 2017 году устранения деинфляционной среды и осуществления ожидаемого роста цен. В то же время, предвиденные риски отклонений показателей, как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде, оцениваются в направлении убывания, в случае чего, согласно программе, ЦБ адекватно отреагирует и в среднесрочном периоде обеспечит намеченный уровень роста цен.

“Считаем необходимым отметить, что правительство, отмечая важность осуществления макроэкономической продуктивной политики, в краткосрочной и среднесрочной налогово-бюджетных программах ставит целью реализацию принятого со стороны ЦБ РА долгосрочного стабильного показателя роста цен 4+/- 1.5 процента, который в долгосрочном отрезке стабилизирует также ценовые ожидания.

По нашим выводам, ЦБ в будущем должен приложить усилия, чтобы рост цен вернулся бы к намеченным целям. По прогнозам ЦБ, в конце этого года достигнем нижней границы цели. По программе требуется режим гибкой валютной ставки, должно осуществляться мало вмешательства в этом направлении, должны быть приложены усилия в направлении политики дедолларизации рынка капитала”, - Как передает «Арменпресс», сказал Арамян.

Одновременно, министр сказал, что правительство предвидит более высокие темпы экономического роста, чем ЦБ. Последний планирует в среднем рост 3.2-4.5 процентов, а по программе среднесрочных затрат правительство ожидает роста 4.7-5.6 процентов.