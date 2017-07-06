Переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта не имеют альтернативы: министр ИД Армении

Армения никогда не отказывалась от переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в НС Армении сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос о том, ожидается ли встреча президентов Армении и Азербайджана после азербайджанской провокации 4-го июля.

«Армения никогда не отказывалась от переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта – как на самом высоком уровне, так и на уровне министров. Несколько дней тому назад я сказал, что встреча министров ИД в июле не исключена. Переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта не имеют альтернативы»,- сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

Комментируя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ после очередной эскалации на линии соприкосновения, министр ИД Армении Эдвард Налбандян сказал, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны были немедленно прореагировать, что они и сделали. «До этого отклика мы говорили как с сопредседателями, так и с Анджеем Каспрчиком»,- сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

Азербайджанская сторона начала спекулировать смертью 2-летнего ребенка. «Дипломатия не ведется через прессу и телевидение. Мы даем информацию о том, о чем можем и настолько, насколько можем. Вчера заявлениями пресс-секретаря МИД и замминистра ИД Армении мы откликнулись на азербайджанскую провокацию и ответили на все вопросы»,- сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.