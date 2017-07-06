В Армении будут урегулированы условия содержания заключенных, объявивших голодовку

Правительство Армении одобрило внесение изменений и дополнений в решение от 3-го августа 2006 года «Устав исправительных заведений системы УИТУ МЮ Армении». Как передает «Арменпресс», вопрос представил министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

«Таким образом, мы устанавливаем, в каких случаях заключенным, объявившим голодовку, будет оказываться медицинская помощь»,- сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

Устанавливаются условия содержания заключенных, объявивших голодовку, особенности проводимой с ними работы и пр.