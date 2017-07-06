Нарек Ахназарян своим исполнением восхитил любителей музыки

Победитель многочисленных конкурсов, всемирно известный виолончелист Нарек Ахназарян своими прекрасным, волнующим и блестящим исполнением доставил огромное удовольствие слушателю. Концерт виолончелиста и Государственного молодежного оркестра Армении состоялся 5 июля в концертном зале «Арам Хачатурян». Программа проходила в рамках международного конкурса-фестиваля «Армения».

«Рад, что в Армении проводится фестиваль, организованный на высоком уровне. Приятно, что он проводится летом, и сейчас музыканты могут оторваться от своих проблем и получать удовольствие от классической и интересной музыки», - по сообщению «Арменпресс», отметил Нарек Ахназарян.

Он добавил, что всегда готов выступать с Государственным молодежным оркестром Армении и и своим другом, дирижером Сергеем Смбатяном.

«Будем исполнять произведения Алексея Шора и Камиля Сен-Санса. Программа уникальная, надеюсь, что она понравится слушателю», - подытожил он.

Художественный руководитель фестиваля Сергей Смбатян сказал, что ему приятно выступать на одной сцене с Нареком Ахназаряном.

Обращаясь к конкурсу-фестивалю «Армения», он отметил, что первый день конкурса прошел хорошо. «Я говорил с членами жюри. Они сказали, что среди участников очень много хороших музыкантов»,- подчеркнул Смбатян.

По словам художественного руководителя, участиев конкурсе-фестивале 48 исполнителей из 14 стран является свидетельством того, что фестиваль «Армения» состоялся и внушает доверие.

«Радует также то, что название «Армения» прозвучит во всем мире »,- отметил Смбатян.

Первый международный конкурс-фестиваль «Армения» проводится при поддержке Государственного молодежного оркестра Армении, Европейского фонда поддержки культуры и Министерства культуры РА.

Конкурс-фестиваль проводится под эгидой первой леди РА Риты Саргсян.