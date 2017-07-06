Закон «О свободе собраний» приводится в соответствие с Конституцией
11:02, 6 Июль, 2017
Правительство Армении одобрило внесение изменений и дополнений в закон «О свободе собраний» в соответствие с Конституцией Армении. Как передает «Арменпресс», вопрос представил министр юстиции Армении Давид Арутюнян.
«Этим решением закон «О свободе собраний» приводится в соответствие с Конституцией»,- сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян.
По обоснованию законопроекта, для обеспечения принципа правовой определенности, решено, что прокуроры, следователи, военнослужащие, сотрудники полиции и других силовых ведомств могут быть ограничены в правах на организацию и участие в собраниях по другим законам.Таким образом, закон «О свободе собраний» приводится в соответствие с Конституцией, что позволит гарантировать осуществления права на свободу собраний.