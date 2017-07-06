Правительство Армении одобрило внесение изменений и дополнений в закон «О свободе собраний» в соответствие с Конституцией Армении. Как передает «Арменпресс», вопрос представил министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

«Этим решением закон «О свободе собраний» приводится в соответствие с Конституцией»,- сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

По обоснованию законопроекта, для обеспечения принципа правовой определенности, решено, что прокуроры, следователи, военнослужащие, сотрудники полиции и других силовых ведомств могут быть ограничены в правах на организацию и участие в собраниях по другим законам.

Таким образом, закон «О свободе собраний» приводится в соответствие с Конституцией, что позволит гарантировать осуществления права на свободу собраний.