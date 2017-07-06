В Аргентине конфисковали почти две тонны кокаина

Свыше 1,8 тонны кокаина конфискованы в результате спецоперации на севере Аргентины, сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Как результат большой разведывательной работы жандармерии мы конфисковали 1838 килограммов кокаина в провинции Сантьяго-дель-Эстеро", — написала Буллрич в своем микроблоге в Twitter.

По словам министра, речь идет о самой большой партии кокаина, конфискованной в истории этой провинции. Ее стоимость на черном рынке оценивается в 45 миллионов долларов.