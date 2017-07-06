Отряды сирийских курдов не исключают открытого конфликта с Турцией

Командующий курдскими отрядами самообороны (YPG) Сипан Хемо заявил, что в сложившихся условиях может разгореться реальный конфликт с турецкой стороной. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



"Эти приготовления (со стороны Турции - ред.) достигли уровня объявления войны и могут привести к началу реальных столкновений в ближайшие дни", - заявил Хемо в письменных комментариях агентству Рейтер. "Мы не собираемся бездействовать в условиях потенциальной агрессии", - добавил он.

Ранее официальный представитель курдской оппозиционной партии "Сирийский демократический совет" Рейзан Хеду заявил РИА Новости, что турецкая артиллерия обстреляла курдские поселения в окрестностях Африна на севере провинции Алеппо.

В то же время агентство IHA со ссылкой на военные источники сообщило, что вооруженные силы Турции нанесли 20 ударов по позициям сил самообороны сирийских курдов в регионе Африн. Сообщается, что удары нанесены из гаубиц "Фыртына" и ракетных установок, размещенных на турецко-сирийской границе.



Как заявил во вторник министр обороны Турции Фикри Ышык, Анкара не исключает военной операции в Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона.

Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).