В Турции арестована группа правозащитников

Правоохранительные органы Турции в Стамбуле арестовали группу правозащитникови активистов. Как передает «Арменпресс», об этом информирует турецкое издательство Diken.

Правозащитники в одной из гостиниц участвовали в программе, посвященной защите прав человека, когда полицейские напали и арестовали более 10 человек.

По поводу случившегося, с заявлением выступила международная организация Amnesty International, которая выразила глубокую озабоченность по поводу необоснованного ареста активистов. Главный секретарь организации Салил Шетин призвал немедленно освободить арестованных.