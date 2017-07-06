В Турции арестована группа правозащитников
Правоохранительные органы Турции в Стамбуле арестовали группу правозащитникови активистов. Как передает «Арменпресс», об этом информирует турецкое издательство Diken.
Правозащитники в одной из гостиниц участвовали в программе, посвященной защите прав человека, когда полицейские напали и арестовали более 10 человек.По поводу случившегося, с заявлением выступила международная организация Amnesty International, которая выразила глубокую озабоченность по поводу необоснованного ареста активистов. Главный секретарь организации Салил Шетин призвал немедленно освободить арестованных.
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