НС Армении приняло во втором чтении закон о дополнительном отпуске воды из озера Севан

НС Армении приняло во втором чтении и полностью закон о дополнительном отпуске из озера Севан 100 млн кубометров воды. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 77 депутатов, против – 4.

Программа послужит орошению земель, получающих воду из системы Севан-Раздан.