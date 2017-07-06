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НС Армении приняло во втором чтении закон о дополнительном отпуске воды из озера Севан


НС Армении приняло во втором чтении и полностью закон о дополнительном отпуске из озера Севан 100 млн кубометров воды. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 77 депутатов, против – 4.

Программа послужит орошению земель, получающих воду из системы Севан-Раздан.

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