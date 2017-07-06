Бако Саакян направил поздравительное послание баронессе Керолайн Кокс по случаю ее 80-летия
10:43, 6 Июль, 2017
6 июля Президент Бако Саакян направил поздравительное послание члену Палаты лордов Великобритании, баронессе Керолайн Кокс по случаю ее 80-летия. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В послании говорится:
"Дорогая баронесса Кокс!
Позвольте от имени народа, властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравить Вас со славным юбилеем - 80-летием.
Вы всегда были рядом с армянским народом, разделяли его боль и страдания, всячески содействовали нашей справедливой борьбе за свободу и независимость, выступали против попирания прав человека и насилия. Благодаря Вам многие иностранные граждане узнали Арцах, получили правдивую информацию о конфликте.
Прожитая Вами жизнь и Ваша деятельность являются лучшим проявлением гуманизма и достойны самой высокой оценки.
Мы признательны Вам за приверженность и преданность общечеловеческим ценностям и принципам демократии, за многолетнюю принципиальную и последовательную работу, за искреннее отношение к нашей стране и народу и теплую дружбу.
Вновь поздравляю Вас и желаю мира, крепкого здоровья, успехов и всех благ Вам, всем Вашим родным и близким!"