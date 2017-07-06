Внеочередное заседание НС Армении. Обсуждается выполнение госбюджета на 2016 год: прямой эфир

В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 81 депутат. В повеестке – 9 вопросов. Во втором чтении будет обсужден законопроект «О восставновлении экосистемы озера Севан».

Затем продолжится обсуждения выполнения госбюджета на 2016 год.

В повестке заседания, созванного правительством Армении, также будет заслушан доклад ЦБ Армении за 2016 год, после этого – программа ЦБ Армении на 2017 год, отчет Контрольной палаты Армении за 2016 год, отчеты прокуратуры Армении, ЦИК Армении, Защитника прав человека Армении.



