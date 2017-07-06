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Бако Саакян ознакомился с ходом сбора урожая


5 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Мартунинский, Аскеранский и Мартакертский районы и ознакомился с ходом сбора урожая и других сельскохозяйственных работ. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Президента сопровождали премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица.

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